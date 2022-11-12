الرياض 18 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 12 نوفمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن) واجزاء من الحدود الشمالية, في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10- 20كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //04:26ت م0012