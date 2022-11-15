نجران 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، الفريق الركن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، يرافقه عددٌ من منسوبي وزارة الحرس الوطني.ورحب الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بسمو رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني والوفد المرافق له, منوهاً سموه بالدعم غير المحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.وأشاد سمو أمير منطقة نجران، ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كافة المرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن، وردعًا لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقدساتها.// انتهى //13:44ت م0105