الدمام 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسنظّمت الجامعة العربية ممثلةً بفرع الدمام أمس، معرض ريادة الأعمال بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2022، بمشاركة عدد من رواد ورائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة، وعددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، والمختصين والأكاديميين في مجال إدارة وريادة الأعمال.وتضمنت فعاليات المعرض التي تستمر ثلاثة أيام، 15 ركنًا مخصصة لعرض أعمال ومشاريع رواد ورائدات الأعمال المتعددة والمتنوعة، والتي شملت مجالات العبايات، والعطور، ومشغولات الأكسسوارت اليدوية، والنظارات، والورود، والمشروبات الباردة، والوجبات الخفيفة، والأعمال الخزفية، والسيراميك والبورسلان، والطباعة على الميداليات والأكواب، وتطبيق بيع تذاكر المناسبات، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة لرواد ورائدات الأعمال.كما تضمن المعرض عدداً من الفعاليات المصاحبة المتمثّلة في ورش عمل "الإبداع والابتكار المؤسسي"، و "الجوانب القانونية للقرارات الإدارية" و "المحاسبة المالية للمنشآت الصغيرة".// انتهى //13:45ت م0106