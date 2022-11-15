نجران 15 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 11 أكتوبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم بالإمارة ، توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الحرس الوطني وجامعة نجران .وقّع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني ، ورئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري.وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات والإنشاءات والبنية التحتية المتوفرة لدى الجهتين ، بما يحقق التطلعات ، ويرتقي بمستوى العمل نحو مزيد من التكامل والتنسيق البناء الذي يخدم المصلحة العامة .وشدّدَ سمو أمير منطقة نجران على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الحكومية ، من خلال الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والجهات المستفيدة.// انتهى //14:01ت م0109