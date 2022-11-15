الخرطوم 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسبدأ عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم اليوم، زيارته إلى جمهورية جيبوتي في مستهل جولة تشمل: الصومال، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وأريتريا، وجنوب السودان، تستغرق عدة أيام، حاملًا رسائل خطية من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لرؤساء تلك الدول.وتتعلق الرسالة بسبل تعزيز العلاقات وتطويرها وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه دول الإيقاد.// انتهى //14:02ت م0110