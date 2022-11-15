الرياض 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واستنظّم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غداً بمقر الهيئة، ندوة بعنوان "أنظمة تخزين الطاقة"، بحضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.وتهدف الندوة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية في المملكة، ووضع المرئيات والحلول المناسبة لها، ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز كفاءة الطاقة في المملكة وتفعيل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.كما تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال تخزين الطاقة والتقنيات المستخدمة في أنظمة التخزين، ودورها في مشاريع الطاقة النظيفة، والتسارع نحو المستقبل، ومنتجات وخدمات الصندوق التمويلية، كما سيتم خلال الندوة استعراض أبرز التجارب المحلية والدولية في أنظمة تخزين الطاقة.ودعت المواصفات السعودية المختصين والمهتمين بمجال الطاقة الراغبين بحضور الندوة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: http://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/events/Pages/saso_events_304.aspx .//انتهى//14:13ت م0114