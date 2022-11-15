عرعر 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة عايد بن مبارك العنزي، الذي سلّم سموّه التقرير الإحصائي عن أعمال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنشطتها.وناقش سموّه خلال الاستقبال أعمال المؤسسة في المنطقة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، من دعم واهتمام بمنظومة التأمين الاجتماعي بالمملكة.كما استمع لشرحٍ من مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات في المنطقة حول ما تقدمه "التأمينات" من خدمات للمستفيدين، عبر التحول الرقمي وتقديم الخدمات الاستباقية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء الخدمات وتوفير جميع المعاملات والخدمات إلكترونياً لجميع المشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل.// انتهى //14:14ت م0115