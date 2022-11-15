جيزان 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان جازان الشتوي " شتاء جازان 2023 ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة. وأوضح أمين المنطقة المشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، أن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه اطلعا خلال الاجتماع على استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق مطلع شهر يناير القادم 2023م، وما يشتمل عليه من الأنشطة والفعاليات تشمل تخصيص مواقع للتسوق، والأسر المنتجة، والحرف اليدوية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والعروض المسرحية، والبرامج الموجهة للأسرة والطفل بالمهرجان التي ستقام في كل من القرية التراثية والكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان وعدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة.وبين أن الاجتماع تضمن استعراض الخدمات البلدية والسياحية والترفيهية التي يحتاجها الزوار، والسبل الكفيلة بتوفيرها وفق اشتراطات السلامة الخاصة بذلك، سعيًا لتوفير كل ما يضمن نجاح المهرجان وراحة المتنزهين وزوار المنطقة خلال فترة المهرجان وعلى مدار العام من خلال تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الخدمية والخاصة المشاركة في المهرجان‪ .‬كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيال ما تم بحثه من موضوعات.// انتهى //14:17ت م0118