بريدة 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، فريقاً من مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" برئاسة ناصر المطيري، الذي يزور المنطقة حالياً، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس الشباب بالمنطقة دهش الدهش.وأشاد سموه بما حققته "مسك" من دورٍ رياديٍ لدعم الشباب من أبناء الوطن، التي تسعى من خلال مبادراتها إلى التكامل والوصول للشباب السعودي الطموح، وتقديم مسارات وبرامج بهدف تحفيزها وتمكينها من صناعة الأثر في مختلف مناطق المملكة.كما استمع سمو أمير القصيم إلى شرحٍ عن برنامج "صوت الشباب" الذي يركز بشكل أساسي على تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي والقدرة على بناء موقف صلب ومتماسك في بناء الحجج باستخدام مهارات البحث والقراءة الحرة ضمن رحلة تسهلها مسك لتفعيل دور الشباب كمواطنين مؤثرين وفاعلين في إيجاد الحلول والأفكار أمام تحديات المجتمع.// انتهى //14:18ت م0119