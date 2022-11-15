جدة 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واستُوِّجَ المنتخبُ السعودي الأولمبي بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا لعام 2022م, عقب فوزه على منتخب قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في نهائي النسخة الحالية من البطولة.وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة التاسعة، عن طريق اللاعب أحمد الغامدي، ثم ضاعف سعد الناصر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 18.ونجح المنتخب القطري في تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني، عندما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 49، ترجمها دياب هارون بنجاح.وعند الدقيقة 67, أكد مصعب الجوير تفوق المنتخب السعودي بعدما أضاف الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة.وكان الأخضر قد تأهل إلى النهائي بعدما فاز على نظيره العماني بنتيجة 2-1، في الدور قبل النهائي، فيما تجاوز المنتخب القطري نطيره السوري بنتيجة 7-6 بفارق الركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.// انتهى //23:41ت م0277