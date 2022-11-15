الكويت 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في بمقر وزارة الخارجية اليوم، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.وقدم سموه التهنئة خلال اللقاء بمناسبة تعيين الشيخ سالم بن عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، معرباً عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه مهام عمله، وللعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين المزيد من التطور والازدهار.//انتهى//23:52ت م0278