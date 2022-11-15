الأحساء 21 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 15 نوفمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال المجلس الأسبوعي "الثلاثائية" بمقر المحافظة مساء اليوم، المدير الإقليمي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الموسى ، يرافقه مدير فرع البنك بالأحساء شايع المطيري وعدداً من منسوبي البنك، وذلك بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان بالمحافظة.وأوضح الموسى دور برامج البنك في تحقيق الاستدامة المالية للأفراد والأسر ومؤسسات القطاع الثالث و ما يقوم به البنك من دعم لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، مبيناً أثر تمويل بنك التنمية الاجتماعية في محافظة الأحساء، فيما قدم المطيري عرضاً توضيحياً عن برامج البنك وخدماته المالية وغير المالية.ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله - لبنك التنمية الاجتماعية، مشيداً بما يقدمه البنك من برامج وتمويل للأفراد ورواد الأعمال وتوفير منتجات تناسب جميع أفراد المجتمع.وأعرب الموسى عن شكره لسمو محافظ الأحساء على الاهتمام والمتابعة المستمرة لعمل البنك وخدمة المواطن وتقديم كافة الخدمات له.كما دشّن سموّه خلال الجلسة المشروع التطويري لميدان "سليمان الحماد" رحمه الله والواقع بطريق الأمير طلال بن عبدالعزيز، والمتوافق مع العناصر التجميلية وتحسين المشهد الحضري، وضمن الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الأحساء.// انتهى //23:59ت م0283