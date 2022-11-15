نيويورك 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 56.22 نقطة، بما يعادل 0.17%, ليغلق عند 33592.92 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 162.19 نقطة أو 1.45%, ليغلق عند 11358.41 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 34.48 نقطة أو 0.87%, ليغلق عند 3991.73 نقطة.//انتهى//00:39ت م0004