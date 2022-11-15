اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الأربعاء 1444/4/22 هـ الموافق 2022/11/16 م واس
نيويورك 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 56.22 نقطة، بما يعادل 0.17%, ليغلق عند 33592.92 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 162.19 نقطة أو 1.45%, ليغلق عند 11358.41 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 34.48 نقطة أو 0.87%, ليغلق عند 3991.73 نقطة.
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