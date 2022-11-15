بالي 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسعقد قادة دول تجمع (ميكتا) التي تضم كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا، اجتماعاً على هامش قمة مجموعة دول العشرين.وأوضح بيان صادر عن التجّمع أن دول ميكتا تحافظ على التزامها بالسلام والاستقرار والازدهار على الصعيد الدولي في هذه الفترة من الأزمات غير المسبوقة والمتعددة الأبعاد.وأضاف البيان: "ستواصل ميكتا الإسهام في بناء دور مهم في الساحة الدولية وصنع توافق في الآراء بشأن مختلف القضايا".// انتهى //01:23ت م0005