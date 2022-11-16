جدة 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمحافظة جدة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بجولة ميدانية على المكاتب العقارية للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأسفرت الجولة عن ضبط عدد من مخالفات لنظام مكافحة ‫التستر التجاري، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.ودعت اللجنة أصحاب المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتوطين بسرعة توطين الوظائف تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.// انتهى //02:00ت م0007