مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المراكز التوعوية الهوية البصرية لمراكزها التوعوية وإخراجها بحلة جديدة وعبارات ترحيبية بعدة لغات عالمية.وأوضح مساعد المدير العام للإدارة العامة للتوعية الرقمية ومدير إدارة المراكز التوعوية إسماعيل بن عابد العويبدي، أن المراكز التوعوية تستقبل قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه من خلال الترحيب بهم وتنوع برامجها التوعوية المعتمدة حسب خطتها لموسم العمرة لهذا العام عبر شاشاتها التفاعلية وتقنية QR للهواتف الذكية بواسطة موظفين مؤهلين.وأكد أن عدد المستفيدين بلغ 1578280 مستفيدًا، فيما بلغت مدة تشغيل الشاشات التفاعلية 2420 ساعة تشغيلية، إضافة إلى إهداء 203530 كتيبًا وإصدارًا ورقيًا توعويًا.// انتهى //11:05ت م0047