الجبيل 22 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسفعّل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة أمس بمقر المحافظة، حملة "عليكم بسنتي"، بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر .واطلع العسكر، خلال استقباله رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الشيخ ناصر الخالدي، على أهداف الحملة، والتعرف على أنشطة وبرامج الهيئة، ومتابعة سير تنفيذها، وما تحققه من أثر ملموس وفعال في المجتمع.ونوه محافظ الجبيل، بجهود فرع الهيئة في تعزيز أثر السنة وبيان دورها في إصلاح الفرد والمجتمع، وما يوليه سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه ، من رعاية واهتمام لأعمال الهيئة، والحرص على تحقيق أهدافها التوعوية في المجتمع .// انتهى//11:14ت م0048