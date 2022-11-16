نجران 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسأكملت اللجنة المنظمة بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران استعداداتها لتنظيم ملتقى "الإعلام التوافقي"، الاثنين القادم، تحت رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات بشليا.وتشمل الفعاليات التي تستمر لمدة أربعة أيام على جلسات حوارية عن "الحوار المجتمعي ودور وسائل الإعلام"، و "الشباب وآفاق المستقبل"، "الذكاء الاصطناعي" و" الإعلام.. الواقع والمأمول"، و "تمكين الشباب"، و " التكوين التوافقي بين حائل ونجران"، إلى جانب معرض للفن التشكيلي والرسم الحر، وبرامج مصاحبة لأهم المعالم الثقافية والحضارية بمنطقة نجران.// انتهى //11:15ت م0050