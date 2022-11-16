أبوظبي 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واستشارك وكالة الأنباء السعودية في المعرض المصاحب لأعمال الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام خلال الفترة من 15 - 17 نوفمبر الجاري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتضمن جناح "واس" مجموعة من الصورة التي تحكي تطور المملكة في مختلف المجالات، وعنايتها بالحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مشروعات رؤية المملكة 2030 .كما يُقدم للمتخصصين في مجال الإعلام تعريفاً بالنهج الإعلامي لـ"واس" ومنصات منتجاتها الإخبارية المتعددة، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها للمشتركين.يذكر أن الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام تتضمن عدداً من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناقش مستقبل الإعلام وبحث سبل التعاون والتطوير بين وكالات الأنباء العالمية والمؤسسات الإعلامية وبحث حلول تساعد على تخطي المعوقات التي تواجه القطاع الإعلامي.// انتهى //11:22ت م0051