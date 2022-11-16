جزر فرسان 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسغرست أمانة منطقة جازان اليوم، 500 شتلة في الحدائق و المنتزهات العامة بمحافظة جزر فرسان والقرى التابعة لها كمرحلة أولى، ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، بحضور محافظ جزر فرسان عبدالله بن محمد الظافري.وتأتي المرحلة الأولى التي شارك فيها مديرو الإدارات الحكومية والفرق التطوعية بالمحافظة، تأتي امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى المحافظة على البيئة من التحديات البيئية، والعمل على زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة، والتوازن البيئي.يُذكر أن المبادرة ستشهد زراعة 3000 شجرة في الحدائق والمرافق العامة، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر.// انتهى //11:27ت م0052