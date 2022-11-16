إسلام آباد 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسلقي ستة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذته عناصر إرهابية مجهولة اليوم في منطقة "لاكي مروت" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني أن المسلحين أطلقوا وابلاً من النار على سيارة للشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية، ما أدى إلى مقتل ضابط وخمسة أفراد كانوا على متنها، مضيفاً أن المسلحين نجحوا في الفرار على دراجات نارية، وتم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى.وأشار إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط أمني في المنطقة للبحث عن منفذي الهجوم، في حين لم تتبنّ أي جهة المسؤولية حتى الآن.وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا ثناء الله الهجوم واعتبراه عملاً إرهابياً جبان.// انتهى //11:36ت م0053