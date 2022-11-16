الرياض 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسأطلق المركز السعودي للاعتماد خدمة اعتماد جهات منح الشهادات لنظم الإدارة في برنامج إدارة الصحة والسلامة المهنية وفقاً للمواصفات القياسية الدولية ISO 45001 .وتمكن إدارة الصحة والسلامة المهنية المنشآت بمختلف أنشطتها من توفير بيئة عمل صحية وآمنة لكافة العاملين، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة للوقاية من إصابات العمل والأمراض المؤثرة على الصحة.ويقوم الاعتماد السعودي بالتحقق من كفاءة الكوادر الفنية والإدارية للجهات المانحة للشهادات، وتوفر إجراءات كافية لضبط الجودة وضمانها، كما يتحقق المركز قبل منح الاعتماد من وجود ممارسات ملائمة أثناء عمليات المنح، وتوفر إجراءات موثقة لطرق المنح وتوفر البيئة المناسبة للقيام بعمليات المنح، كما يمكن لجهات منح الشهادات التقديم على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.saac.gov.saيذكر أن المركز السعودي للاعتماد يقوم باعتماد جهات تقويم المطابقة من منطلق رسالته المرتكزة على تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة، بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا؛ بهدف الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.// انتهى //11:39ت م0055