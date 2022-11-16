جدة 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسشاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة بوحدة ملاحظة الانتخابات اليوم، في الاجتماع الدوري مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ممثلة بشعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط)، في إطار التعاون والتنسيق في مجال ملاحظة الانتخابات.ويندرج الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي؛ لتعزيز قدراتها في مجال ملاحظة الانتخابات، حيث تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المشتركة للتعاون والشراكة في مجال ملاحظة الانتخابات، وكذلك مناقشة خارطة الطريق وآفاق مجالات التعاون المستقبلية لعام 2023.وثمنت الأمانة العامة للمنظمة الشراكة المثمرة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال ملاحظة الانتخابات، ومايقدمانه من دعم لجهود منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //11:41ت م0056