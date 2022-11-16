تونس 22 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 16 نوفمبر 2022م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتشديد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استقباله لوزيره للخارجية عثمان الجرندي، على ضرورة توفير كل الظروف اللازمة من أجل إنجاح القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة التونسية يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري.وتناولت فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الإيطالي، انطونيو تاجاني، تناولا خلاله، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها بما فيه مصلحة البلدين.ورصدت صحف الأربعاء إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليمات بخصوص الحماية الأمنية للمسؤولين.وأخبرت في الشأن الفلسطيني، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حارس بالضفة الغربية .وتطرقت صحف تونس إلى بدء فعاليات قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية للبحث في مختلف القضايا المصيرية الراهنة من أجل إيجاد حلول لإدارتها في الفترة المقبلة، وكذلك إلى المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني في إندونيسيا قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين .// انتهى //11:51ت م0058