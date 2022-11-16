القدس المحتلة 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واساعتدت بحرية قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .ووثق مركز حقوقي تنفيذ قوات الاحتلال 360 اعتداء على الصيادين في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي نتج عنها إصابة 24 صيادًا واعتقال 59 آخرين ومواصلة منع تصدير أسماك القطاع للضفة الغربية منذ عدة أيام .وفي طولكرم بالضفة الغربية اعتدى مستوطنون على المزارعين وأتلفوا محاصيلهم وذلك بعد اقتحام المنطقة بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل إغلاق بلدة كفل حارس بسلفيت وشنت حملة دهم واسعة في البلدة .// انتهى //11:52ت م0059