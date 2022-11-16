الرياض 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022, بعد خسارته اليوم من نظيره الكرواتي بهدف دون مقابل، في آخر الوديات التي لعبها في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في معسكره الأخير قبيل توجهه إلى دولة قطر، للمشاركة في هذه التظاهرة الكروية العالمية.وخاض الأخضر خلال مشواره الاستعداداي لكأس العالم، 10 مباريات ودية، جاءت في إطار خطة الإعداد للمشاركة في المونديال العالمي، التي نفذت من خلال ثلاث مراحل، بدأت أولها في مدينة اليكانتي الإسبانية من 31 مايو وحتى 9 يونيو، لمدة 10 أيام، وتضمنت مباراتين مع منتخب كولومبيا وخسرها الأخضر بهدف دون مقابل، فيما كانت المباراة الثانية مع منتخب فينزويلا وخسرها المنتخب الوطني النتيجة بذاتها ، قبل أن تنطلق المرحلة الثانية في المدينة الإسبانية ذاتها من 17 إلى 27 سبتمبر، لمدة 11 يوماً، ولعب فيها الأخضر مباراتين انتهت بالتعادل السلبي، أمام منتخبي الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي في أكتوبر الماضي لمدة 25 يوماً المرحلة الثالثة من المعسكر الإعدادي للأخضر، التي لعب خلالها خمس مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا الشمالية وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل، فيما تعادل بهدف لمثله في ثاني المباريات أمام منتخب ألبانيا، في حين كانت ثالث المباريات في هذه المرحلة مع منتخب هندوراس وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز في رابع مواجهة ودية أمام منتخب إيسلندابنتيجة 1 - 0، بينما لعب في آخر مواجهات هذه المرحلة مع منتخب بنما، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، وكانت ختام هذه المرحلة، التي عادت معها بعثة الأخضر إلى الرياض، للعب اللقاء الودي الأخير مع منتخب كرواتيا مساء اليوم.// انتهى //19:29ت م0206