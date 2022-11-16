الرياض 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسعقدت غرفة العمليات المشتركة الخاصة بكأس العالم لشركة مطارات القابضة اليوم اجتماعها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة سليمان بن أحمد البسام، وبحضور الشركات التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، تجمع مطارات الثاني) وممثلي جميع الجهات الحكومية (المديرية العامة للجوازات، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة العامة للنقل) والجهات الأمنية والناقلات الجوية والخدمات الأرضية.ويهدف الاجتماع إلى الإشراف والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط التشغيلية المعدة من قبل شركة مطارات القابضة والتي تسهم في تحسين تجربة المسافر واتخاذ القرارات العاجلة لتذليل العقبات لجمهور كأس العالم، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم.وتناول الاجتماع عرض الجهود الاستعدادات لكأس العالم وجاهزية المطارات والجهات العاملة التي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين والسياح الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم في قطر 2022، من خلال تكامل الأدوار بين جميع القطاعات وتظافر الجهود لتيسير رحلات المشجعين وتحسين تجربتهم.وتتكون غرفة العمليات المشتركة من شركة مطارات القابضة ومنظومتها عبر ممثلي مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة و مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، بالإضافة إلى الجهات الأمنية، ووزارة الرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة العامة للنقل، والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس وطيران أديل، و الشركة السعودية للخدمات الأرضية.يذكر أن إنشاء غرفة العمليات مع الجهات المعنية لضمان التواصل السريع والمباشر مع القطاعات الحكومية والأمنية والناقلات الجوية، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال وأداء المطارات والجهات المشاركة.// انتهى //19:30ت م0207