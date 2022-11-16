حفر الباطن22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسبرئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن عقد المجلس المحلي بمحافظة حفرالباطن، اليوم ، جلسته الخامسة من دور الانعقاد السادس ، بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك بديوان المحافظة.وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية، واعتمد التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.// انتهى //19:42ت م0209