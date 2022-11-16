جدة 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة مساء اليوم معرض "اللعبة الجميلة لكرة القدم" المصاحب لانطلاق كأس العالم في قطر خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 30 ديسمبر 2022 م، وذلك بواجهة روشن البحرية.وتجوّل سموه في المعرض الذي يهدف إلى التعريف بتاريخ بدء كرة القدم، إضافة لمعارض متنوعة شملت معرض كرة القدم السعودية، ومعرض كرات القدم، ومعرض أبطال العالم، ومعرض الكؤوس، ومعرض أفضل 25 هدفاً.// انتهى //19:43ت م0210