الاحساء 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا، الذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية من مدينة الرياض مروراً بالمنطقة الشرقية ومنها محافظة الأحساء وتنتهي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر تحت شعار "معاك يالأخضر".وتمنى سموّه لليحيا التوفيق، منوهاً بما تجده الرياضة والرياضيين في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، الذي كان له أبلغ الأثر في استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية العالمية.// انتهى //19:46ت م0211