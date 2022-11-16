الرياض 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسأكدت الهيئة العامة للنقل على جميع سائقي الشاحنات في نشاط نقل البضائع في المملكة ضرورة المبادرة بإصدار بطاقة "سائق مهني"، التي سيبدأ تطبيق العمل بها في 14 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م، وذلك تنفيذًا لمقتضى قرار مجلس الوزراء والصادر بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، في بداية أكتوبر من العام الماضي 2021م، وبما يسهم في ضبط علميات النقل وسلامة نقل البضائع، وكفاءة عمل السائقين أثناء ممارسة النشاط.وأشارت إلى أن اشتراط الحصول على بطاقة سائق مهني سارية المفعول يشمل سائقي (النقل الثقيل) كافة في نشاط نقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز جانب الحوكمة في القطاع، والقضاء على ظاهرة التستر، ودعم الجهود الرقابية ورفع مستويات الجودة والامتثال لعمليات النقل، وبما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين وتطوير القطاع اللوجستي وتحقق أهدافه ورفع مستوى تنافسيته ليسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ولتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.وبينت الهيئة أنه بإمكان السائقين إصدار بطاقة "السائق المهني" عبر بوابة نقل الإلكترونية: naql.com))، كما يمكن التواصل مع الهيئة على الرقم الموحد: 19929 للمزيد من الاستفسارات أو المشاركة بالملاحظات والمقترحات.// انتهى //19:47ت م0212