الدمام 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسوقعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية اليوم مذكرة تعاون مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية"؛ بهدف فتح أفاق التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الخيرية المختلفة، وتحقيق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطنين النفسية والمعنوية .ومثل المؤسسة رئيسة المجلس الاستشاري صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، فيما مثل مؤسسة "وريف الخيرية" المدير التنفيذي أنور بن محمد الصقعبي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين .ونصت الاتفاقية على التعاون المشترك في تحقيق برامج دعم التنمية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الطرفين، إضافة إلى تفعيل برنامج "بسمة حياة" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأطفال الذي يعانون من مرض السرطان في مختلف فروع "وريف الخيرية".كما نصت الاتفاقية على تفعيل مبادرة وزارة الصحة، وبرامج المشاركة المجتمعية، وتفعيل برامج التوعية الخاصة بأمراض السرطان، إضافة إلى دعم الأطفال المصابين بمرض السرطان من خلال البرامج الترفيهية المختلفة .// انتهى //19:57ت م0213