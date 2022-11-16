الرياض 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسحظيت منطقة آرسنال, إحدى الأقسام الرئيسية لفعالية بلاك هات, بإقبال لافت من خلال ماتقدمه من ورش عمل للمطورين في مجال الأمن السيبراني عُرض فيها أحدث الأدوات والمنتجات مفتوحة المصدر.وعُقدت في المنطقة 48 ورشة عمل تحدث فيها 36 خبيراً، من خلال بيئة محادثة مفتوحة المصدر استعرض فيها آخر الأبحاث والأدوات الجديدة والمتطورة لتعزيز أمن المعلومات في تجربة عملية فريدة من نوعها، كأدوات اختراق الجوال وأجهزة الحاسب، إضافة إلى بعض برامج الحماية المستخدمة.كما تتيح "آرسنال" للزوار خوض تجربة الحماية من محاولات اختراق الأجهزة والأدوات مفتوحة المصدر من خلال اللقاءات التمهيدية والمختبرات طيلة أيام فعاليات بلاك هات 2022 المقامة في الرياض.// انتهى //20:00ت م0215