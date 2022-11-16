الرباط 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسأَغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.38 %، مسجلاً 10.621,27 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 851,85 نقطة، كما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43 % مسجلاً 799,4 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 52,92 مليون درهم مغربي، وبلغت رأس مال البورصة ما يقارب 552,31 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:00ت م0216