اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الأربعاء 1444/4/22 هـ الموافق 2022/11/16 م واس
الرباط 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واس
أَغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.38 %، مسجلاً 10.621,27 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 851,85 نقطة، كما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43 % مسجلاً 799,4 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 52,92 مليون درهم مغربي، وبلغت رأس مال البورصة ما يقارب 552,31 مليار درهم مغربي.
// انتهى //
20:00ت م
0216