الرياض 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واساختتمت اليوم بمنطقة تبوك أعمال معسكر ريادة لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، والذي نظمه فرع معهد ريادة الأعمال واستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان، وبنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شباب المنطقة، وضم جملة من ورش العمل التدريبية في مجال ريادة الأعمال .وتناول المعسكر في يومه الأول العديد من أوراق العمل التي كان في مقدمتها ورشة عمل تدريبية بعنوان " من هو رائد الأعمال " ثم ورشة عمل تدريبية بعنوان " كيف تنشئ فكرة مبتكرة لمشروعك الناشئ "،ليختتم المعسكر يومه الأول بورشة عمل بعنوان " نموذج العمل التجاري " .كما واصل المعسكر في يومه الثاني ورش العمل التي بدأت بـ " أساسيات دراسة الجدوى " وورشة تدريبية بعنوان " كيف تقنع المستثمر بفكرة مشروعك الناشئ" وورقة عمل بعنوان " أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال " .فيما تم الإعلان في اليوم الثالث والأخير عن أسماء المشاريع الفائزة ليختتم المعسكر أعماله التي جاءت بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بهدف تطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال من خلال عدة ورش تدريبية خلال فترة المعسكر، لنشر ثقافة العمل الحر في مجال ريادة الأعمال ، ودعم الأفكار الإبداعية للرياديين والرياديات المشاركين في المعسكر وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة مشاريعهم و إدارة الأزمات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استمرارية وكفاءة المشاريع.// انتهى //20:00ت م0217