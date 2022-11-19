الرياض 25 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 19 نوفمبر 2022 م واساستضاف برنامج بودكاست "متمم" في موسمه الثاني، وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة المهندس عدنان بن محمد الشرقي في حلقة جديدة بعنوان: "الاستثمار في القطاعات الواعدة".وتحدّث الشرقي خلال الحلقة عن رحلة تأهيل المستثمرين ودعمهم من بداية تطوير الفكرة الاستثمارية إلى تأسيس العمل والكيان التجاري، والتسهيلات المقدمة في إصدار التراخيص الاستثمارية، متطرقاً إلى برنامج "جذب المقرات الإقليمية"، معلناً عن نقل مقرات إقليمية لـ 70 شركة عالمية إلى المملكة، وقال إن الوتيرة متصاعدة ومستمرة.وأوضح أنه على الرغم من الملكية الكاملة 100% للمستثمر الأجنبي، إلا أنه تم رصد الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي تسعى لإيجاد شريك محلي، مشيراً إلى أنه "بالنظر لأرقام التراخيص وأحجام رؤوس الأموال نجد أن 60% من رؤوس الأموال محلية بالشراكة مع استثمارات أجنبية".هذا وقد سلطت حلقة بودكاست "متمم" الضوء على المبادئ التي تنتهجها وزارة الاستثمار في التعامل مع جميع فئات المستثمرين، حيث كشف الشرقي عن إنه سيتم قريباً الإعلان عن إطلاق مبادرة تسهل المواءمة بين المستثمر المحلي والأجنبي، سعياً إلى خلق حراك اقتصادي يعظّم من قيمة الاستثمار والشركات الفاعلة، كما تطرق للحديث عن ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وأهدافها، ونظام الاستثمار الشامل والداعم والممكِّن للمستثمرين المحليين بشكل خاص.يذكر أن "بودكاست متمم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، ويهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.// انتهى //23:07ت م0129