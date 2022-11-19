المنامة 25 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 19 نوفمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، أهمية حوار المنامة الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS).وأشاد معاليه عقب مشاركته بأعمال القمة الأمنية الإقليمية الثامنة عشرة "حوار المنامة 2022" -المنعقدة بمشاركة واسعه من الخبراء السياسيين والعسكريين والأمنيين، ومسؤولين ومفكرين من مختلف دول العالم- بكونها منصة دولية مهمة حققت مكانتها في تسليط الضوء على التحديات الإقليمية وكيفية التعامل معها.وثمن معالي الأمين العام احتضان مملكة البحرين لهذه المنصة منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2004، والتسهيلات الكبيرة التي تقدم من حكومة مملكة البحرين من أجل تفعيل دور حوار المنامة ومخرجاته لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات وبناء الفهم المشترك لصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات في المجالات كافة.// انتهى //23:36ت م0130