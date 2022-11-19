القاهرة 25 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 19 نوفمبر 2022 م واسانطلقت اليوم النسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية موسم 2022 - 2023، حيث بدأت البطولة بإقامة مباراة بين غزل المحلة وأسوان، ومباراة أخرى بين حرس الحدود والداخلية.وشهدت المباراة الأولى للبطولة فوز فريق غزل المحلة على فريق أسوان بركلات الترجيح 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أسوان، ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس الرابطة، ليتأهل المحلة بهذا الفوز لدور الـ 16 بالبطولة.يذكر أن الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي حسمها المحلة في النهاية لصالحه.وفي المباراة الثانية، تغلب فريق حرس الحدود على فريق الداخلية بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدور ذاته، ليتأهل حرس الحدود برفقة غزل المحلة إلى دور الـ 16.// انتهى //23:54ت م0135