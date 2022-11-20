الرياض 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسافتتح منظمو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مهرجان فيفا للمشجعين بحديقة البدع وعلى كورنيش الدوحة.وتعد مهرجانات المشجعين من بين الأحداث المرتبطة بالنسخ الأخيرة من كأس العالم، حيث تستمر طوال البطولة حتى المباراة النهائية.وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو في كلمة له خلال الحفل افتتاح مهرجان فيفا للمشجعين ورحب بجميع مشجعي العالم في قطر ودعاهم للاستمتاع بأجواء البطولة الاستثنائية التي ستنطلق اليوم وبأجواء الفعاليات التي انطلقت في حديقة البدع وعلى كورنيش الدوحة.وشارك في الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وممثلون عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية وبحضور عدد من أساطير كرة القدم، حيث بدأ المهرجان في استقبال زواره في تمام الرابعة عصراً، ثم انطلقت مراسم الافتتاح في السابعة مساء.ويعد مهرجان المشجعين المكان المثالي لمشاهدة مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 في أجواء حماسية رائعة، حيث المتعة لا تقتصر على إثارة كرة القدم فحسب، بل تشمل أيضاً برنامجاً ترفيهياً منوعاً.وتشمل الفعاليات الرئيسية في منطقة الكورنيش، شاشات كبيرة لعرض المباريات بالإضافة إلى مهرجانات موسيقية، وأنشطة ثقافية والعديد من عروض الشارع الممتعة من حول العالم، حيث تُعد العروض الترفيهية في منطقة الكورنيش أحد أهم الأحداث خلال المونديال لما ستتميز به من أجواء كرنفالية مميزة على مسافة 6 كيلومترات.وسيكون جمهور كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة وفعاليات مميزة تستهدف كافة أفراد الأسرة، وسيختبر المشجعون تجارب مدهشة عند وصولهم إلى قطر للمشاركة في أكبر حدث رياضي في العالم، والذي سيشهده العالم العربي والمنطقة لأول مرة.وتشمل أبرز مناطق الجذب السياحي خلال البطولة نادي 974 الشاطئي الذي يقع بالقرب من إستاد 974، وسيقدم فقرات موسيقية وباقة متنوعة من الأنشطة، ومنافذ لبيع المنتجات، ويستهدف ما يصل إلى 10 آلاف زائر يومياً، كما يستضيف درب لوسيل الواقع على مسافة قريبة من إستاد لوسيل، الذي يحتضن نهائي البطولة، عروضاً متميزة لفنون الشارع لجمهور يُقدر بـ 50 ألف شخص يومياً.// انتهى //00:06ت م0002