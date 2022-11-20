ساوباولو 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسالتقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف عواد بن سبتي العنزي، بمدينة ساو بالو بالبرازيل، مبعوثي الوزارة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين المشرف على أعمال المبعوثين في أمريكا اللاتينية نايف الفعيم.واستعرض العنزي البرامج والأعمال الدعوية التي ينفذها الدعاة في الدول كافة، بما يحقق رسالة الوزارة في نشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتصدي للغلو والتطرف.وأكد أن الدعوة إلى الله من أشرف المهام التي يرتبط بها المسلم، مشدداً على ضرورة تلمس حاجة الناس من النصح والوعظ والتركيز على ما يجسد اللحمة ويسهم في تقوية أواصر الأخوة والمحبة والتعايش السلمي، محذّراً من خطورة الجماعات المتطرفة التي تحاول تسيس الإسلام لمصالحها للإضرار بالإسلام وأهله.وأشاد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بالجهود التي يبذلها الدعاة من نشر العقيدة الصحيحة والقيم النبيلة التي تسعى الوزارة لنشرها في المجتمعات والتي تدعوا للرحمة والرفق ونشر التسامح والتصدي للكراهية والعنف.من جانبهم، ثّمن مبعوثو الوزارة الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادتها الرشيدة - أيدها الله- في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.// انتهى //00:59ت م0004