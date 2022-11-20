بانكوك 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وذلك على هامش الاجتماع التاسع والعشرين للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وجرى خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة إستراتيجية جديدة بين أستراليا والفلبين، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الدفاع والتغير المناخي وتعزيز التعاون البحري.// انتهى //01:06ت م0005