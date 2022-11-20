منفذ سلوى 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسانطلقت حافلات النقل الترددي لمشجعي كرة القدم من منفذ سلوى الحدودي إلى منفذ أبو سمرة، تحمل عددا من الجماهير الرياضية من مختلف الدول، وسط إجراءات تنظيمية واسعة من الهيئة العامة للنقل، والجهات المعنية.وتشهد المنطقة المخصصة للنقل أسطولاً من الحافلات تضم 55 حافلة، تسع كل منها 49 راكباً، حيث وفرت الهيئة جميع الخدمات التي تسهل نقل المسافرين إلى قطر لمشاهدة مباريات المونديال.ويشترط لاستخدام حافلات النقل الترددي في منفذ سلوى الحجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمات، كما تتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات في المنفذ.// انتهى //01:35ت م0006