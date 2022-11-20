جدة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسأدى طلاب وطالبات مدارس جدة اليوم، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات فنية وتنظيمية متكاملة ليؤدوا اختباراتهم .واطلع مدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع، مع بداية انطلاق الاختبارات اليوم، على سير الاختبارات ، ونظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني، مبيناً أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين - بنات) سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانياً؛ لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس .وأكد أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتهيئة المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات وأداء اختباراتهم وسط أجواء محفزة وآمنة، إلى جانب منظومة الخدمات التي تقدمها الإدارات ذات العلاقة ومنها خدمة الهاتف الإرشادي الذي تقدمه إدارة التوجيه الطلابي والتوعية والتثقيف الصحي الذي تقدمه إدارة الشؤون الصحية المدرسية، راجيًا للطلاب والطالبات التوفيق في اختباراتهم.من جهتها تابعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية منال اللهيبي, سير الاختبارت في مدارس البنات, منوهة بالأجواء الإيجابية التي واكبت انتظام الطالبات في أداء اختباراتهن في ظل الاهتمام والرعاية التي تقدمها إدارات المدارس ومنسوباتها للطالبات.// انتهى //14:42ت م0091