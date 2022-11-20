طريف 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم حديقة الأطفال بمحافظة طريف.وأشار سموه إلى إسهام هذا المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في المحافظة في توفير أماكن مناسبة ومهيأة للأطفال, مؤكداً أهمية اختيار بعض الألعاب الخاصة بذوي الإعاقة، وتركيب أرضيات مطاطية للمحافظة على سلامة الأطفال، وتصميم مداخل خاصة للحديقة تسهل ممارسة الأنشطة بداخلها، إضافة إلى تصميم أسوار خارجية لحماية الأطفال ولوحات تحذيرية وإرشادية.// انتهى //14:52ت م0092