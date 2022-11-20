الرياض 26 ربيع الآخر 1444 الموافق 20 نوفمبر 2022 واسنظّم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم جلسة حوارية مع رائدات الأعمال في مختلف المجالات، تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك على مسرح مركز أبحاث العلوم الصحية في الجامعة.وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بثقافة ريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة للمهتمين للتعرف على فرص ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة فيه، ومكامن التطوير الممكنة لهم.وتضمّنت الفعالية مشاركة عدد من رائدات وسيدات الأعمال للحديث عن تجربتهن في مجال الأعمال، بالإضافة إلى جلسة تعريفية عن ثقافة العمل الحر، وجلسة حول ثقافة ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة، والفرص المتاحة لرائدي الأعمال.وشارك في الفعالية عدد من منسوبات المركز؛ للتعريف بخدمات إدارة الملكية الفكرية في الجامعة، وبوحدة الابتكار في المركز، ومعمل كود وخدماته.يُشار إلى أنّ مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، هو مركز وطني متخصص لدعم وتمكين الطالبات ومنسوبات الجامعة بشكل خاص، والمرأة السعودية بشكل عام في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز جهودها في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال تهيئة الظروف المناسبة التي تُمكنها من تحقيق ذاتها، وصقل مهاراتها الريادية، وإبراز دورها في بناء وتنمية المجتمع الاقتصادي.//انتهى//14:54ت م0093