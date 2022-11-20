سكاكا 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان بمركز الجوف الحضاري اليوم، أعمال اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق التي تستضيفه الإمارة تحت رعاية سمو أمير منطقة الجوف، بحضور عدد من وكلاء الإمارات المساعدين للشؤون التنموية وعدد من رؤساء الوفود المشاركة من إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز ورفع مستوى السلامة المرورية وحفظ الأرواح وسلامة الطرق أمام مرتاديها.وانطلقت ورش العمل المقامة ضمن برنامج الاجتماع، وتحدث مدير مرور منطقة الجوف عن المحور الأول بعنوان "حوادث المشاة والدراجات"، واستعرض أمين منطقة الجوف المحور الثاني بعنوان "عدم توفر الدراسات المختصة في السلامة المرورية"، فيما تناول مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية المحور الثالث بعنوان "تسييج الطرق.وشهد الاجتماع الدوري عددًا من المداخلات والمشاركات من مسؤولي القطاعات المرتبطة بالشأن المروري، وخرج المشاركون بعدد من التوصيات والمبادرات البناءة التي تسعى لتحقيق مستهدفات لجان السلامة المرورية.يذكر أن إمارة المنطقة أقامت معرضاً مصاحباً للاجتماع بمشاركة أكثر من 10 جهات بهدف التوعية ونشر مفاهيم السلامة المرورية والقيادة الآمنة.// انتهى //14:54ت م0094