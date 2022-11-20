الرياض 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واستنظم جمعية الطقس والمناخ بالتعاون مع قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود والجمعية الجغرافية السعودية الخميس المقبل، فعالية الملتقى السنوي الأول لهواة الطقس والمناخ والمختصين في المملكة العربية السعودية "سماؤنا" 2022.ويتضمن الملتقى جملة من المشاركات العلمية المتنوعة، والأوراق البحثية المتعددة لعلماء الجغرافيا والأرصاد في المملكة، بالإضافة إلى هواة الطقس والمناخ، وذلك في موضوعات ذات صلة بالطقس والمناخ وتطبيقاتهما حيث يتضمن الملتقى 3 جلسات علمية ونحو 12 ورقة بحثية ومشاركة من هواة الطقس والمناخ إضافة إلى الجلسة الافتتاحية.وأوضح صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل رئيس مجلس إدارة جمعية الطقس والمناخ أن الملتقى يعد مساهمة من قبل الجمعية للتعريف بعلم الطقس والمناخ، وإبراز الفاعلين في هذا المجال من المختصين والهواة، وتحفيزهم في تقديم الدراسات والأبحاث العلمية، والتحليلات التطبيقية التي تخدم مسيرة الوطن، وتطلعات رؤية المملكة 2030، وذلك في شأن معرفة طقس ومناخ المملكة والعمل على توظيف هذه العلوم التجريبية في الدراسات التطبيقية.من جانبه أشار رئيس قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود الدكتور مفرح القرادي إلى أن التعاون بين جمعية الطقس والمناخ وقسم الجغرافيا يأتي في إطار اهتمام القسم بتعزيز جميع فروع علم الجغرافيا وتخصصاته المتعددة.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي الدوسري أن الملتقى يُعد الأول من نوعه الذي يقام بشكل رسمي تحت مظلة جامعة الملك سعود، حيث يتوقع أن يحظى بحضور كثيف من الخبراء والمختصين والمهتمين بالطقس والمناخ.// انتهى //14:58ت م0095