الرياض 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسهنأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى في المملكة, معالي أحمد بن عبدالعزيز السعدون بمناسبة تزكيته رئيسًا لمجلس الأمة بدولة الكويت.وتمنى معاليه لرئيس مجلس الأمة ولدولة الكويت وشعبها الشقيق التقدم والازدهار وللعلاقات البرلمانية بين المجلسين مزيدًا من التوفيق والنجاح.// انتهى //15:13ت م0098