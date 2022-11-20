جدة 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.ورفع سموه في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة التي تحظى به الجائزة، معربًا عن شكره لسمو وزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة.عقب ذلك أعلن سموه الفائزين وهم: الفائز بجائزة التجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي من المملكة العربية السعودية وقيمتها 500,000 ريال سعودي، الفائز بجائزة الديوان، الشاعر محمد الأمين جوب من جمهورية السنغال عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل) وقيمتها 200,000 ريال سعودي، الفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم من جمهورية مصر العربية عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج) وقيمتها 100,000 ريال سعودي، الفائز بجائزة القصيدة المغناة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من دولة الكويت عن قصيدة (لن أسلاكم) أداء الفنانة: ولاء الجندي وقيمتها 100,000 ريال سعودي، وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمتها 100,000 ريال سعودي.وجاءت نتائج جائزة الشاعر الواعد التي يبلغ إجمالي قيمتها 500,000 ألف ريال سعودي، حيث فاز بجائزة مسار التعليم العام، وقيمتها 40,000 ألف ريال سعودي لكل فائز، نواف فوزان المطرفي (ثانوية الفلاح تعليم مكة)، سهلية بنت محمد العمري (ثانوية أم المؤمنين عائشة بن أبي بكر تعليم المدينة المنورة)، مهند هاني الزرقي (ثانوية العبادي الأهلية تعليم الطائف)، محمد عبدالعزيز السلطان ( مدراس المناهج تعليم الرياض)، دانة ناصر السلوم ( ثانوية 78 تعليم الرياض) ، و فاز بجائزة مسار الجامعات السعودية وقيمتها 60,000 ألف ريال سعودي لكل فائز، نادر بن محمد بن علي الغامدي (جامعة الباحة)، ليان ابراهيم عبدالله الكلثم (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، عبدالرحمن حسين إبراهيم محرق (كلية إبن سينا الأهلية للعلوم الطبية)، مصعب فواز عقيل الجهني (جامعة تبوك)، إبراهيم علي ابراهيم البريدي (جامعة القصيم).// انتهى //15:14ت م0099