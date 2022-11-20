نجران 26 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 20 نوفمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم , أهالي ومسؤولي محافظة ثار .جاء ذلك خلال جولة لسموه في المحافظة , يرافقه المحافظ عامر بن علي الصيعري , حيث نوه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بشؤون المواطن والمقيم، وحرصها على نشر التنمية في المحافظات والمراكز، وتحقيق استدامتها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ , ناقلا تحيات القيادة الحكيمة لأهالي ومسؤولي محافظة ثار.وأعلن سمو أمير نجران أن المحافظة مقبلة على مشاريع نوعية، توازي ما تزخر به من مقومات اقتصادية وسياحية، خصوصًا مع تطوير منطقة حمى الثقافية, حاثا الأهالي على التآخي والتلاحم، والسعي لإصلاح ذات البين، والتعاون لتحقيق المصلحة العامة، فيما أوصى المسؤولين على مراقبة الله في السر والعلن، وأداء مهامهم بكل صدق وأمانة وإخلاص وعدل، وتلمس احتياجات المحافظة، والعمل على خدمة المواطن والمقيم بكل رحابة صدر.// انتهى //15:19ت م0100